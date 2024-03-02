Минобороны тестирует специальные модульные бронежилеты, которые реагируют на воду.

При контакте с водой срабатывает спецмодуль, превращающий бронежилет в спасательный.

Источник фото: facebook.com / Минобороны

Минобороны сообщило о начале испытания специальных модульных бронежилетов для нужд Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ. Главная его особенность в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный.

По словам заместителя Министра обороны Виталия Половенко, к ним поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов.

Новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. К его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков.

Планируется, что такие модули можно будет использовать на всех утвержденных моделях бронежилетах ВСУ.

Виталий Половенко отметил, что несколько образцов таких «плавучих бронежилетов» передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, тогда уже начнутся лабораторные испытания.

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