Польша отказалась от отправки войск в Украину, однако имеет альтернативу

Польша решила передать технику, а не войска для поддержки украинской армии.

Источник фото: armyinform

Польша отклонила идею отправки своих войск в Украину и вместо этого решила передать технику для поддержки украинской армии. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует Kresy.

В комментарии к заявлению президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск, министр обороны Польши отметил: "Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива". Он добавил: "Мы считаем, что гораздо лучше передать технику".

По словам главы Минобороны, Польша уже обучает треть украинских военных и не имеет планов на отправку войск в Украину. "Мы не имеем ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет", - подчеркнул он.

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