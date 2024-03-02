Польща відмовилася від відправки військ до України, проте має альтернативу

Польща вирішила передати техніку, а не війська для підтримки української армії.

Джерело фото: armyinform

Польща відхилила ідею відправки своїх військ до України і замість цього вирішила передати техніку для підтримки української армії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує Kresy.

У коментарі до заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку військ, міністр оборони Польщі зазначив: «Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива». Він додав: «Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку».

За словами глави Міноборони, Польща вже навчає третину українських військових і не має планів на відправку військ до України. «Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має», - підкреслив він.

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