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  1. У світі

Польща відмовилася від відправки військ до України, проте має альтернативу

18:12, 2 березня 2024
Польща вирішила передати техніку, а не війська для підтримки української армії.
Польща відмовилася від відправки військ до України, проте має альтернативу
Джерело фото: armyinform
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Польща відхилила ідею відправки своїх військ до України і замість цього вирішила передати техніку для підтримки української армії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує Kresy.

У коментарі до заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку військ, міністр оборони Польщі зазначив: «Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива». Він додав: «Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку».

За словами глави Міноборони, Польща вже навчає третину українських військових і не має планів на відправку військ до України. «Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має», - підкреслив він.

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