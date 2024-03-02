Уже в березні всі українські пенсіонери отримають збільшені виплати — Шмигаль

В Україні розпочали третю індексацію пенсій за час повномасштабної війни.

Джерело фото: Денис Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочали третю індексацію пенсій за час повномасштабної війни. Про це він повідомив під час засідання Уряду.

За його словами у березні всі пенсіонери отримають збільшені виплати.

«Пенсії зростуть на 8%. Будемо і надалі допомагати тим, хто цього найбільше потребує», — зазначив Шмигаль.

Як ми писали, із 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна – 2 725 грн, а найбільша – 23 610 грн.

Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть, запевнила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 березня цього року в Україні передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – ми писали тут.

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