Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли розбіжності у викладі фактичних обставин злочину у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є підставою для скасування вироку

Об’єднана палата ККС ВС пояснила, коли розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

Датою введення в дію нового штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад – НАДС

У НАДС розповіли, як ввести в дію новий штатний розпис після проведення процедури класифікації посад державної служби, в тому і числі і після повторної класифікації посад.

Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Відшкодування додаткових витрат на професійну правничу допомогу – позиція Об’єднаної палати Касаційного господарського суду

Об’єднана палата КГС ВС пояснила, що має враховувати суд, вирішуючи питання про судові витрати та своєчасність подання доказів понесених додаткових витрат на професійну правничу допомогу.

  1. У світі
  2. / Авто

Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара наступного року

17:35, 2 березня 2024
Серійний дизайн авто планується завершити і представити до кінця цього року.
Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара наступного року
Джерело фото: Paul Steuber / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Автовиробник Tesla намагатиметься випустити свій електричний спортивний автомобіль Roadster наступного року, повідомив генеральний директор компанії Ілон Маск.

За словами Маска, було радикально збільшено цілі проєктування спорткара. Як зазначається, серійний дизайн авто планується завершити і представити до кінця цього року.

Як пише «Reuters», наприкінці 2017 року Tesla анонсувала Roadster – чотиримісний автомобіль із батарейним живленням. Спочатку планувалося випустити його у 2020 році.

У 2021 році Маск переніс запуск Roadster на 2023 рік, пославшись на вузькі місця у глобальному ланцюжку поставок. У 2023 році Маск сказав, що Tesla сподівається почати виробництво свого довго відкладеного електричного спортивного автомобіля Roadster наступного року.

Також ми писали, що Mercedes-Benz змістив Tesla з першого місця у рейтингу вартості автомобільних брендів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео