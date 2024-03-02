Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара наступного року

Серійний дизайн авто планується завершити і представити до кінця цього року.

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Автовиробник Tesla намагатиметься випустити свій електричний спортивний автомобіль Roadster наступного року, повідомив генеральний директор компанії Ілон Маск.

За словами Маска, було радикально збільшено цілі проєктування спорткара. Як зазначається, серійний дизайн авто планується завершити і представити до кінця цього року.

Як пише «Reuters», наприкінці 2017 року Tesla анонсувала Roadster – чотиримісний автомобіль із батарейним живленням. Спочатку планувалося випустити його у 2020 році.

У 2021 році Маск переніс запуск Roadster на 2023 рік, пославшись на вузькі місця у глобальному ланцюжку поставок. У 2023 році Маск сказав, що Tesla сподівається почати виробництво свого довго відкладеного електричного спортивного автомобіля Roadster наступного року.

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