Як отримати гроші на відбудову приватного будинку на ділянці через єВідновлення – інструкція

Ділянка може знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій.

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Українці подали понад 500 заяв на відбудову приватних будинків на власних земельних ділянках. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков. За його словами, йде підготовка до запуску повноцінної послуги в рамках компенсації за знищене житло.

Сам порядок здійснення цієї послуги – від заявки до подання фінальної звітності за відбудову – планують презентувати у березні.

Олександр Кубраков зазначив, що в рамках компенсації за зруйноване житло доступна не тільки можливість отримати кошти на придбання нового помешкання, але й можливість відбудуватися на власній земельній ділянці. Вона може знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій.

Також українцям відповіли на найпоширеніші питання щодо програми єВідновлення.

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