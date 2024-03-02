Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

Датою введення в дію нового штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад – НАДС

У НАДС розповіли, як ввести в дію новий штатний розпис після проведення процедури класифікації посад державної служби, в тому і числі і після повторної класифікації посад.

Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Відшкодування додаткових витрат на професійну правничу допомогу – позиція Об’єднаної палати Касаційного господарського суду

Об’єднана палата КГС ВС пояснила, що має враховувати суд, вирішуючи питання про судові витрати та своєчасність подання доказів понесених додаткових витрат на професійну правничу допомогу.

У 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків

Який відсоток клопотань про обшуки задовольняється слідчими суддями.

  1. В Україні

Як отримати гроші на відбудову приватного будинку на ділянці через єВідновлення – інструкція

17:17, 2 березня 2024
Ділянка може знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій.
Як отримати гроші на відбудову приватного будинку на ділянці через єВідновлення – інструкція
Джерело фото: Brett Jordan / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці подали понад 500 заяв на відбудову приватних будинків на власних земельних ділянках. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков. За його словами, йде підготовка до запуску повноцінної послуги в рамках компенсації за знищене житло.

Сам порядок здійснення цієї послуги – від заявки до подання фінальної звітності за відбудову – планують презентувати у березні.

Олександр Кубраков зазначив, що в рамках компенсації за зруйноване житло доступна не тільки можливість отримати кошти на придбання нового помешкання, але й можливість відбудуватися на власній земельній ділянці. Вона може знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій.

Також українцям відповіли на найпоширеніші питання щодо програми єВідновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео