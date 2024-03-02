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  1. В Украине

Как получить деньги на отстройку частного дома на участке через єВідновлення – инструкция

17:17, 2 марта 2024
Участок может находиться где угодно на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий или зоны боевых действий.
Как получить деньги на отстройку частного дома на участке через єВідновлення – инструкция
Источник фото: Brett Jordan / Unsplash
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Украинцы подали более 500 заявлений на отстройку частных домов на собственных земельных участках. Об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков. По его словам, идет подготовка к запуску полноценной услуги в рамках компенсации за уничтоженное жилье.

Сам порядок осуществления этой услуги – от заявки до финальной отчетности за отстройку – планируют презентовать в марте.

Александр Кубраков отметил, что в рамках компенсации за разрушенное жилье доступна не только возможность получить средства на приобретение нового дома, но и возможность отстроиться на собственном земельном участке. Она может находиться где угодно на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий или зоны боевых действий.

Также украинцам ответили на самые распространенные вопросы по программе єВідновлення.

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