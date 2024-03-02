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  1. В Украине

НСЗУ по результатам мониторинга медучреждений выявила нарушения, которые «угрожают жизни и здоровью новорожденных»

16:59, 2 марта 2024
Первые результаты мониторинговых визитов НСЗУ.
НСЗУ по результатам мониторинга медучреждений выявила нарушения, которые «угрожают жизни и здоровью новорожденных»
Источник иллюстративного фото: Solen Feyissa / Unsplash
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Национальная служба здоровья Украины провела проверку медицинских учреждений, оказывающих помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях. О первых результатах мониторинговых визитов НСЗУ сообщил Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, с октября прошлого года НСЗУ провела проверки в 9 заведениях, оказывающих медицинскую помощь малышам, родившимся преждевременно или с перинатальной патологией.

«По результатам инспекции выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью новорожденных», - отметил Радуцкий.

Депутат пояснил, что в июле прошлого года по инициативе Комитета по здоровью нации Верховная Рада приняла закон, которым НСЗУ получила право проводить мониторинг качества медицинских услуг.

В октябре 2023 года Правительство разрешило НСЗУ проводить автоматический и фактический мониторинг. Первый – это анализ данных, второй – визит в медицинское учреждение.

«С октября НСЗУ начала мониторинговые визиты в 9 заведений, которые оказывают медицинскую помощь малышам, родившимся преждевременно или с перинатальной патологией. Выявили ряд нарушений договора: отсутствие оборудования (например, аппарата искусственной вентиляции легких высокочастотного или анализатора газов крови), отсутствие круглосуточных лабораторных исследований, отсутствие достоверных данных в ЕСОЗ о руководителе, медицинских работниках, подрядчиках и другие», - сообщил Радуцкий. По его словам, подобные нарушения договора повышают риски для новорожденных.

Как результат – для этих медицинских учреждений НСЗУ проведет перерасчет на 99 млн грн, оплаты по пакету приостановлены до устранения нарушений. Выводы с указанными нарушениями направлены к владельцам медучреждений, Минздраву и правоохранительных органов.

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