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  1. В Украине

В Одессе ранее судимый мужчина поджег помещение храма

16:41, 2 марта 2024
Одесские полицейские задержали подозреваемого в поджоге помещения храма на улице Тенистой.
В Одессе ранее судимый мужчина поджег помещение храма
Источник фото: od.npu.gov.ua
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Злоумышленника, которого подозревают в поджоге трапезной на территории храма в Приморском районе Одессы, удалось задержать полицейским. По данным полиции Одесской области, мужчина имеет негативную криминальную историю (покушение на убийство, кражи, разбойные нападения) и даже отбывал наказание за решеткой.

Полиция получила сообщение о пожаре в церковном здании от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, удалось избежать жертв, и пожар повредил только здание.

Расследование установило, что преступник проник на территорию церкви, поджег трапезную и скрылся. После изучения доказательств полиция задержала подозреваемого. Оказалось, что этот человек уже имел судимость и даже отбывал заключение за разбой.

Фигуранту возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества через поджог. Продолжается следствие, а правоохранительные органы рассматривают вопрос об избрании меры пресечения. Если виновник будет найден виновным, ему грозит от трех до десяти лет заключения.

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