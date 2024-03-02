В Одессе ранее судимый мужчина поджег помещение храма

Одесские полицейские задержали подозреваемого в поджоге помещения храма на улице Тенистой.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Злоумышленника, которого подозревают в поджоге трапезной на территории храма в Приморском районе Одессы, удалось задержать полицейским. По данным полиции Одесской области, мужчина имеет негативную криминальную историю (покушение на убийство, кражи, разбойные нападения) и даже отбывал наказание за решеткой.

Полиция получила сообщение о пожаре в церковном здании от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, удалось избежать жертв, и пожар повредил только здание.

Расследование установило, что преступник проник на территорию церкви, поджег трапезную и скрылся. После изучения доказательств полиция задержала подозреваемого. Оказалось, что этот человек уже имел судимость и даже отбывал заключение за разбой.

Фигуранту возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества через поджог. Продолжается следствие, а правоохранительные органы рассматривают вопрос об избрании меры пресечения. Если виновник будет найден виновным, ему грозит от трех до десяти лет заключения.

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