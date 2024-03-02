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  1. В Україні

В Одесі раніше судимий чоловік підпалив приміщення храму

16:41, 2 березня 2024
Одеські поліцейські затримали підозрюваного у підпалі приміщення храму на вулиці Тінистій.
В Одесі раніше судимий чоловік підпалив приміщення храму
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Зловмисника, якого підозрюють у підпалі трапезної на території храму у Приморському районі Одеси, вдалося затримати поліцейським. За даними поліції Одеської області, чоловік має негативну кримінальну історію (замах на вбивство, крадіжки, розбійні напади) та навіть відбував покарання за ґратами.

Поліція отримала повідомлення про пожежу в церковній будівлі від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, вдалося уникнути жертв, і пожежа пошкодила лише будівлю.

Розслідування встановило, що злочинець проник на територію церкви, підпалив трапезну та втік. Після вивчення доказів поліція затримала підозрюваного. Виявилося, що ця особа вже мала судимість і навіть відбувала ув'язнення за розбій.

Фігуранту порушено кримінальну справу за умисне пошкодження майна через підпал. Триває слідство, а правоохоронні органи розглядають питання про обрання запобіжного заходу. Якщо винуватець буде знайдений винним, йому загрожує від трьох до десяти років ув'язнення.

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