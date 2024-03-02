Куди подати заяву про отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

З 1 березня при подачі заяв про взяття на облік та отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб варто звертатися до органів соціального захисту населення у громаді або районі міста чи у ЦНАП району.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
У деяких громадах такі заяви можна подати тільки до ЦНАПу, зазначили у відомстві. Їхній детальний перелік наведений за посиланнями нижче:
- Київська міська військова адміністрація
- Київська обласна військова адміністрація
- Волинська обласна військова адміністрація
- Вінницька обласна військова адміністрація
- Дніпропетровська обласна військова адміністрація
- Закарпатська обласна військова адміністрація
- Львівська обласна військова адміністрація
- Миколаївська обласна військова адміністрація
- Одеська обласна військова адміністрація
- Полтавська обласна військова адміністрація
- Рівненська обласна військова адміністрація
- Сумська обласна військова адміністрація
- Харківська обласна військова адміністрація
- Херсонська обласна військова адміністрація
- Хмельницька обласна військова адміністрація
- Черкаська обласна військова адміністрація
- Чернівецька обласна військова адміністрація
Як раніше ми писали, Омбудсман Дмитро Лубінець просить Уряд переглянути зміни щодо допомоги ВПО.
Також ми розповідали про допомогу на проживання для ВПО: хто має право на продовження виплат.
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