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  1. В Україні

Куди подати заяву про отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

16:22, 2 березня 2024
Куди подати заяву про взяття на облік та отримання допомоги на проживання ВПО.
Куди подати заяву про отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
Джерело фото: ArmyInform
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З 1 березня при подачі заяв про взяття на облік та отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб варто звертатися до органів соціального захисту населення у громаді або районі міста чи у ЦНАП району.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

У деяких громадах такі заяви можна подати тільки до ЦНАПу, зазначили у відомстві. Їхній детальний перелік наведений за посиланнями нижче:

Як раніше ми писали, Омбудсман Дмитро Лубінець просить Уряд переглянути зміни щодо допомоги ВПО.

Також ми розповідали про допомогу на проживання для ВПО: хто має право на продовження виплат.

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