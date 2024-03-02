Куди подати заяву про отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

Куди подати заяву про взяття на облік та отримання допомоги на проживання ВПО.

Джерело фото: ArmyInform

З 1 березня при подачі заяв про взяття на облік та отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб варто звертатися до органів соціального захисту населення у громаді або районі міста чи у ЦНАП району.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

У деяких громадах такі заяви можна подати тільки до ЦНАПу, зазначили у відомстві. Їхній детальний перелік наведений за посиланнями нижче:

Як раніше ми писали, Омбудсман Дмитро Лубінець просить Уряд переглянути зміни щодо допомоги ВПО.

Також ми розповідали про допомогу на проживання для ВПО: хто має право на продовження виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.