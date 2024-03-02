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  1. В Украине

Куда подать заявление о получении помощи для внутренне перемещенных лиц

16:22, 2 марта 2024
Куда подать заявление о взятии на учет и получении помощи на жительство ВПЛ.
Куда подать заявление о получении помощи для внутренне перемещенных лиц
Источник фото: ArmyInform
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С 1 марта при подаче заявлений о взятии на учет и получении помощи для внутренне перемещенных лиц следует обращаться в органы социальной защиты населения в общине или районе города или в ЦНАП района.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В некоторых общинах такие заявления можно подать только в ЦНАП, отметили в ведомстве. Их подробный перечень приведен по ссылкам ниже:

Как ранее мы писали, Омбудсман Дмитрий Лубинец просит Правительство пересмотреть изменения относительно помощи ВПЛ.

Также мы рассказывали о помощи на проживание для ВПЛ: кто имеет право на продление выплат.

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