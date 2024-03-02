Куда подать заявление о получении помощи для внутренне перемещенных лиц

С 1 марта при подаче заявлений о взятии на учет и получении помощи для внутренне перемещенных лиц следует обращаться в органы социальной защиты населения в общине или районе города или в ЦНАП района.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
В некоторых общинах такие заявления можно подать только в ЦНАП, отметили в ведомстве. Их подробный перечень приведен по ссылкам ниже:
- Київська міська військова адміністрація
- Київська обласна військова адміністрація
- Волинська обласна військова адміністрація
- Вінницька обласна військова адміністрація
- Дніпропетровська обласна військова адміністрація
- Закарпатська обласна військова адміністрація
- Львівська обласна військова адміністрація
- Миколаївська обласна військова адміністрація
- Одеська обласна військова адміністрація
- Полтавська обласна військова адміністрація
- Рівненська обласна військова адміністрація
- Сумська обласна військова адміністрація
- Харківська обласна військова адміністрація
- Херсонська обласна військова адміністрація
- Хмельницька обласна військова адміністрація
- Черкаська обласна військова адміністрація
- Чернівецька обласна військова адміністрація
Как ранее мы писали, Омбудсман Дмитрий Лубинец просит Правительство пересмотреть изменения относительно помощи ВПЛ.
Также мы рассказывали о помощи на проживание для ВПЛ: кто имеет право на продление выплат.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.