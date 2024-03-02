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У Києві патрульні слідкують за дотриманням правил паркування: фото

16:04, 2 березня 2024
Інспектори складають відповідні адміністративні матеріали на водіїв, які залишають свої автомобілі у невідведених для того місцях.
У Києві патрульні слідкують за дотриманням правил паркування: фото
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У Києві патрульні поліцейські слідкують за дотриманням правил паркування на вулицях столиці. Інспектори оперативно виявляють порушників, які залишають свої автомобілі у невідведених для того місцях, проводять з водіями профілактичні бесіди та складають відповідні адміністративні матеріали.

У Патрульній поліції нагадають, що зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині у два і більше ряди.

Інформаційно-вказівний знак 5.43 позначає початок зони, де дозволено стоянку на проїзній частині або вздовж проїзної частини. Також водіїв закликають обов'язково звертати увагу на таблички, які розміщені під знаками, адже вони позначають спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку.

Раніше ми писали, що у Києві виходить на рейди інспекція з паркування: кому загрожує евакуація.

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