У Франції відправили за ґрати викрадача сумки з планами безпеки на Олімпіаді

Чоловіка, підозрюваного у крадіжці сумки інженера в Парижі, засудили до 7 місяців тюрми.

Джерело фото: sil.media

Чоловіка, якого підозрювали у крадіжці сумки інженера міста Парижа в поїзді на Північному вокзалі Парижа, засудили до 7 місяців ув'язнення. Про це повідомляє BFMTV.

Кримінальний суд прийняв рішення про взяття під варту підозрюваного. Його обвинувачують у крадіжці, вчиненій у громадському транспортному засобі, у приховуванні викраденого майна та у відмові надати свій телефонний код правоохоронним органам.

За інформацією BFMTV, чоловіка заарештували слідчі регіональної транспортної безпеки (SRT) 29 лютого. Він за національністю марокканець і має попередню історію крадіжок багажу на Північному вокзалі.

За іншими даними, сумку інженера ратуші Парижа вже знайшли, але без комп'ютера та USB-ключів.

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