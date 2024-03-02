В’їзд через блокпости: на Хмельниччині вводять нові обмеження в місті, де діє АЕС

На в’їзд та виїзд до міста Нетішина встановлять обмеження.

В Нетішині, де розташована Хмельницька атомна електростанція, будуть введені обмеження на в'їзд і виїзд з міста. Дістатись можна буде виключно через блокпости. Обмеження вступають в силу з 4 березня, повідомляє Нетішинська міська військова адміністрація.

З метою реалізації заходів правового режиму воєнного стану, рух до міста Нетішина буде дозволений наступними автошляхами:

Блок-пост в районі р-ну "Хуторок" (з’їзд на вул. Старонетішинська);

Блок-пост біля стели "Нетішин" (з’їзд на вул. Енергетиків);

Блок-пост зі сторони с. Комарівка;

Блок-пост зі сторони в'їзду від с. Білотин.

"В’їзди по іншим напрямкам будуть обмежені!", – повідомляють у Нетішинській МВА.

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