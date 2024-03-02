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  1. В Україні

За $6 000 - $11 000 в соцмережі «продавали» вказівки ухилянтам, як перетнути кордон

15:06, 2 березня 2024
Група осіб намагалася перетнути кордон з Молдовою за вказівками, проте була спіймана прикордонниками.
За $6 000 - $11 000 в соцмережі «продавали» вказівки ухилянтам, як перетнути кордон
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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Державна прикордонна служба України повідомила про виявлення групи осіб, які за високу плату отримували вказівки щодо незаконного перетину кордону. За даними служби, семеро осіб були виявлені прикордонниками поблизу державного кордону з придністровським регіоном Молдови.

Підозрілі особи використовували месенджери для отримання інструкцій щодо напрямку руху в бік сусідньої країни. Вартість послуг з надання таких вказівок коливалася від $6000 до $11000. Після виявлення та затримання прикордонниками, громадяни, які намагалися незаконно перетнути кордон, були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Справи з порушниками направлено до суду для вирішення подальших заходів щодо їхнього покарання.

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