За $6 000 - $11 000 в соцмережі «продавали» вказівки ухилянтам, як перетнути кордон

Державна прикордонна служба України повідомила про виявлення групи осіб, які за високу плату отримували вказівки щодо незаконного перетину кордону. За даними служби, семеро осіб були виявлені прикордонниками поблизу державного кордону з придністровським регіоном Молдови.
Підозрілі особи використовували месенджери для отримання інструкцій щодо напрямку руху в бік сусідньої країни. Вартість послуг з надання таких вказівок коливалася від $6000 до $11000. Після виявлення та затримання прикордонниками, громадяни, які намагалися незаконно перетнути кордон, були притягнуті до адміністративної відповідальності.
Справи з порушниками направлено до суду для вирішення подальших заходів щодо їхнього покарання.
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