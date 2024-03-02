За $6 000 - $11 000 в соцсети «продавали» указания уклонистам, как пересечь границу

Государственная пограничная служба Украины сообщила об обнаружении группы лиц, которые за высокую плату получали указания по незаконному пересечению границы. По данным службы, семь человек были обнаружены пограничниками вблизи государственной границы с приднестровским регионом Молдовы.
Подозрительные лица использовали мессенджеры для получения инструкций по направлению движения в сторону соседней страны. Стоимость услуг по предоставлению таких указаний колебалась от $6000 до $11000. После обнаружения и задержания пограничниками, граждане, которые пытались незаконно пересечь границу, были привлечены к административной ответственности.
Дела с нарушителями направлены в суд для решения дальнейших мер по их наказанию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.