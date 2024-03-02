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  1. В Украине

За $6 000 - $11 000 в соцсети «продавали» указания уклонистам, как пересечь границу

15:06, 2 марта 2024
Группа лиц пыталась пересечь границу с Молдовой по указаниям, однако была поймана пограничниками.
За $6 000 - $11 000 в соцсети «продавали» указания уклонистам, как пересечь границу
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Государственная пограничная служба Украины сообщила об обнаружении группы лиц, которые за высокую плату получали указания по незаконному пересечению границы. По данным службы, семь человек были обнаружены пограничниками вблизи государственной границы с приднестровским регионом Молдовы.

Подозрительные лица использовали мессенджеры для получения инструкций по направлению движения в сторону соседней страны. Стоимость услуг по предоставлению таких указаний колебалась от $6000 до $11000. После обнаружения и задержания пограничниками, граждане, которые пытались незаконно пересечь границу, были привлечены к административной ответственности.

Дела с нарушителями направлены в суд для решения дальнейших мер по их наказанию.

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