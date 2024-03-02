Въезд через блокпосты: в Хмельницкой области вводят новые ограничения в городе, где действует АЭС

На въезд и выезд в Нетешин установят ограничения.

В Нетешине, где находится Хмельницкая атомная электростанция, будут введены ограничения на въезд и выезд из города. Добраться можно будет только через блокпосты. Ограничения вступают в силу с 4 марта, сообщает Нетешинская городская военная администрация.

С целью реализации мер правового режима военного положения, движение в город Нетешин будет разрешено следующими автодорогами:

Блок-пост в районе р-на "Хуторок" (съезд на ул. Старонетишинская);

Блок-пост у стелы "Нетешин" (съезд на ул. Энергетиков);

Блок пост со стороны с. Комаровка;

Блок пост со стороны въезда от с. Белотин.

"Въезды по другим направлениям будут ограничены!", – сообщают в Нетешинском МВА.

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