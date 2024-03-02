Во Франции отправили за решетку похитителя сумки с планами безопасности на Олимпиаде

Мужчину, подозреваемого в краже сумки инженера в Париже, приговорили к 7 месяцам тюрьмы.

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Мужчину, которого подозревали в краже сумки инженера города Парижа в поезде на Северном вокзале Парижа, приговорили к 7 месяцам заключения. Об этом сообщает BFMTV.

Уголовный суд принял решение о заключении под стражу подозреваемого. Его обвиняют в краже, совершенной в общественном транспортном средстве, в сокрытии похищенного имущества и в отказе предоставить свой телефонный код правоохранительным органам.

По информации BFMTV, мужчину арестовали следователи региональной транспортной безопасности (SRT) 29 февраля. Он по национальности марокканец и имеет предыдущую историю краж багажа на Северном вокзале.

По другим данным, сумку инженера ратуши Парижа уже нашли, но без компьютера и USB-ключей.

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