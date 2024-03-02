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  1. В Україні

НСЗУ за результатами моніторингу медзакладів виявила порушення, що «загрожують життю та здоров’ю новонароджених»

16:59, 2 березня 2024
Перші результати моніторингових візитів НСЗУ.
НСЗУ за результатами моніторингу медзакладів виявила порушення, що «загрожують життю та здоров’ю новонароджених»
Джерело ілюстративного фото: Solen Feyissa / Unsplash
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Національна служба здоров’я України здійснила перевірку медичних закладів, які надають допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках. Про перші результати моніторингових візитів НСЗУ повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, з жовтня минулого року НСЗУ провела перевірки в 9 закладах, які надають медичну допомогу малюкам, що народилися передчасно або з перинатальною патологією.

«За результатами інспекції виявлені порушення, що загрожують життю та здоров’ю новонароджених», - зазначив Радуцький.

Депутат пояснив, що в липні минулого року за ініціативи Комітету з питань здоров’я нації Верховна Рада ухвалила закон, яким НСЗУ отримала право проводити моніторинг якості медичних послуг.

У жовтні 2023 року Уряд дозволив НСЗУ проводити автоматичний та фактичний моніторинг. Перший – це аналіз даних, другий – візит до медичного закладу.

«З жовтня НСЗУ почала моніторингові візити до 9 закладів, які надають медичну допомогу малюкам, що народилися передчасно або з перинатальною патологією. Виявили низку порушень договору: відсутність обладнання (наприклад, апарату штучної вентиляції легень високочастотного чи аналізатору газів крові), відсутність цілодобових лабораторних досліджень, відсутність достовірних даних в ЕСОЗ про керівника, медичних працівників, підрядників та інші», - повідомив Радуцький. За його словами, такі порушення договору підвищують ризики для новонароджених.

Як результат – для цих медичних закладів НСЗУ проведе перерахунки на 99 млн грн, оплати за пакетом призупинені до усунення порушень. Висновки з вказаними порушеннями направлені до власників медзакладів, МОЗ та правоохоронних органів.

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