Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в следующем году

Серийный дизайн автомобилей планируется завершить и представить до конца этого года.

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Автопроизводитель Tesla будет пытаться выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в следующем году, сообщил генеральный директор компании Илон Маск.

По словам Маска, были радикально увеличены целые проектировки спорткара. Как отмечается, серийный дизайн автомобилей планируется завершить и представить до конца этого года.

Как пишет «Reuters», в конце 2017 года Tesla анонсировала Roadster – четырехместный автомобиль с батарейным питанием. Первоначально планировалось выпустить его в 2020 году.

В 2021 году Маск перенес запуск Roadster на 2023 год, сославшись на узкие места в глобальной цепочке поставок. В 2023 году Маск сказал, что Tesla надеется начать производство своего долго отложенного электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году.

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