Уже в марте все украинские пенсионеры получат увеличенные выплаты — Шмыгаль

В Украине начали третью индексацию пенсий за время полномасштабной войны.

Источник фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начали третью индексацию пенсий за время полномасштабной войны. Об этом он сообщил во время заседания Правительства.

По его словам, в марте все пенсионеры получат увеличенные выплаты.

«Пенсии поднимутся на 8%. Будем и дальше помогать тем, кто в этом больше всего нуждается», — отметил Шмыгаль.

Как мы писали, С 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии. Средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная – 2 725 грн, а самая большая – 23 610 грн.

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверила Министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

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