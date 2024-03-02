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  1. В Украине

Водителей легковушек предупреждают об изменениях на украино-словацкой границе

20:21, 2 марта 2024
Оформление легковых автомобилей в пункте пропуска «Ужгород» будет временно осуществляться через грузовой терминал.
Водителей легковушек предупреждают об изменениях на украино-словацкой границе
Источник фото: Униан
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С понедельника, 4 марта, оформление легковых автомобилей в пункте пропуска «Ужгород» будет временно осуществляться через грузовой терминал. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там объяснили, что такие изменения связаны с началом процесса установки модульных конструкций для осуществления пограничного и таможенного контроля на легковом направлении.

Таким образом, автотранспорт, направляющийся на въезд в Украину, будет направляться на нужное направление пограничным нарядом, на выезд – на грузовой терминал сотрудниками Нацполиции в рамках взаимодействия.

Предварительно известно, что работы продлятся до 27 марта.

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