Игорь Клименко рассказал, что на три квадратных метра заминированной территории может быть пять и больше мин.

Источник фото: ГСЧС

В Украине ежедневно разминируют территорию более 1500 подготовленных саперов и 33 машины механизированного разминирования. На три квадратных метра заминированной территории может быть пять и более мин – противотанковые и противопехотные. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Большое количество взрывоопасных предметов остается в лесах, в частности, в Изюмском и Балаклейском районах, где временно стояли российские захватчики.

По словам главы МВД, Украина готовит силы и возможности, в том числе технический и человеческий персонал для того, чтобы разминировать основные артерии: энергетическую, газовую, сельскохозяйственную сферы, а также гражданскую инфраструктуру. Кроме того, МВД пытается найти инновационные подходы по разминированию полей. Так, с помощью беспилотников проводится разведка территорий, определяются загрязненные участки.

«Посредством Центра гуманитарного разминирования мы пытаемся технически оснастить наши подразделения. Для Украины нам нужно минимум 100 машин механизированного разминирования и около 5000 пиротехников, которые будут заниматься дальнейшим разминированием», – отметил глава МВД.

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