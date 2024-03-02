На Днепропетровщине задержан подозреваемый в изнасиловании 7-летнего ребенка

В Павлоградском районе Днепропетровщины задержан мужчина по подозрению в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает областная прокуратура.
Следователи установили, что в отсутствие жены мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка. Сразу после этого потерпевшая рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию.
В ходе следствия противоправные действия мужчины подтвердились. Ему сообщили о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка.
Он находится под стражей без определения размера залога.
Ранее мы писали, что в Киевской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней падчерицы.
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