На Днепропетровщине задержан подозреваемый в изнасиловании 7-летнего ребенка

По данным прокуратуры, мужчина напал на падчерицу, когда жены не было дома.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

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В Павлоградском районе Днепропетровщины задержан мужчина по подозрению в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает областная прокуратура.

Следователи установили, что в отсутствие жены мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка. Сразу после этого потерпевшая рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию.

В ходе следствия противоправные действия мужчины подтвердились. Ему сообщили о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка.

Он находится под стражей без определения размера залога.

Ранее мы писали, что в Киевской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

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