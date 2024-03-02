Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро

Для получения средств от Европейского Союза в течение 2024-2027 годов Украина должна будет выполнить План реформ.

Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Когда различия в изложении фактических обстоятельств преступления в уведомлении о подозрении и обвинительном акте не являются основанием для отмены приговора

Объединенная палата КУС ВС объяснила, когда различия в изложении фактических обстоятельств уголовного правонарушения в сообщении о подозрении и в обвинительном акте не являются существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

  1. В Украине
  2. / Законодательство

Как в Украине планируют реформировать дошкольное образование: депутаты подготовили законопроект

21:24, 2 марта 2024
Депутаты закончили работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта №8030 и готовы вынести его на рассмотрение парламента.
Как в Украине планируют реформировать дошкольное образование: депутаты подготовили законопроект
Источник фото: Tanaphong Toochinda / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные депутаты закончили работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта №8030, который вводит реформу дошкольного образования, и готовы вынести его на рассмотрение парламента в ближайшее время. Об этом сообщил Глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов.

Он пояснил, что был учтен лучший отечественный и мировой опыт, а также евроинтеграционные процессы. Главная идея состоит в том, что каждый ребенок должен иметь возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей.

По словам Воронова, в законопроекте, в частности, речь идет о создании механизма для образовательного развития ребенка от рождения, который будет внедряться в детских садах, в частности семейных, яслях для детей от 3-х месяцев до 3-х лет, а также предусмотрены мобильные детские сады для детей из отдаленных населенных пунктов.

«Одной из ключевых новелл является создание Центров поддержки родителей. В каждой территориальной общине должно быть минимум один такой центр. Они будут оказывать родителям педагогическую и психологическую помощь. Там можно будет получить консультацию, пройти специализированные курсы и семинары, обменяться опытом с другими родителями», – отметил Глава подкомитета.

Также, по словам Воронова, законопроект предполагает формирование достойного отношения к работникам детских садов. На уровне закона предлагается ввести:

  • обязательное условие сокращенного рабочего времени;
  • обязательный ежегодный оплачиваемый отпуск в 56 дней;
  • умеренная педагогическая нагрузка;
  • возможность повышения должностных окладов со стороны общины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео