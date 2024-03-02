Как в Украине планируют реформировать дошкольное образование: депутаты подготовили законопроект

Депутаты закончили работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта №8030 и готовы вынести его на рассмотрение парламента.

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Народные депутаты закончили работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта №8030, который вводит реформу дошкольного образования, и готовы вынести его на рассмотрение парламента в ближайшее время. Об этом сообщил Глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов.

Он пояснил, что был учтен лучший отечественный и мировой опыт, а также евроинтеграционные процессы. Главная идея состоит в том, что каждый ребенок должен иметь возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей.

По словам Воронова, в законопроекте, в частности, речь идет о создании механизма для образовательного развития ребенка от рождения, который будет внедряться в детских садах, в частности семейных, яслях для детей от 3-х месяцев до 3-х лет, а также предусмотрены мобильные детские сады для детей из отдаленных населенных пунктов.

«Одной из ключевых новелл является создание Центров поддержки родителей. В каждой территориальной общине должно быть минимум один такой центр. Они будут оказывать родителям педагогическую и психологическую помощь. Там можно будет получить консультацию, пройти специализированные курсы и семинары, обменяться опытом с другими родителями», – отметил Глава подкомитета.

Также, по словам Воронова, законопроект предполагает формирование достойного отношения к работникам детских садов. На уровне закона предлагается ввести:

обязательное условие сокращенного рабочего времени;

обязательный ежегодный оплачиваемый отпуск в 56 дней;

умеренная педагогическая нагрузка;

возможность повышения должностных окладов со стороны общины.

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