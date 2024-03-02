Во Львовской области судили солдата, который безосновательно покинул место службы

Мужчине назначен штраф.

Во Львовской области судили солдата за халатное отношение к службе. Он на несколько часов покинул территорию военного городка. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что в его отношении был составлен протокол. На заседание суда солдат не пришел, поэтому дело рассматривалось в его отсутствие.

Исследовав все предоставленные материалы, судья назначил солдату 17 тысяч гривен штрафа. Постановление можно обжаловать.

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