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  1. В Украине

Стало известно, какие области Украины наиболее заминированы

22:29, 2 марта 2024
Сейчас в Украине наиболее заминированы три области.
Стало известно, какие области Украины наиболее заминированы
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В Украине наиболее заминированы Харьковская, Херсонская и Донецкая области. Об этом сообщил во время брифинга начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Сергей Рева.

"На сегодняшний день я бы определил три основных региона, которые являются наиболее загрязненными взрывоопасными предметами, — это Харьковская, Херсонская и Донецкая области, если говорить о деоккупированных территориях", — сказал Рева.

Он добавил, что это основные направления, над которыми сейчас проводится работа и на которых сконцентрированы главные усилия.

Отдельно он рассказал, что до полномасштабного вторжения пиротехнические подразделения насчитывали около 600 человек.

Для оперативного выполнения работ по обследованию территорий, критической инфраструктуры, реагированию на сообщения граждан об обнаружении боеприпасов начиная с 2022 года численность пиротехнических подразделений увеличивалась, и это происходило в несколько этапов.

"Она увеличилась уже более чем в 3 раза и сегодня она насчитывает почти 1900 человек (более 340 расчетов). В течение 2025-2027 годов также предусматривается дальнейшее постепенное поэтапное увеличение этой численности", - отметил Рева.

Он пояснил, что вновь созданные пиротехнические подразделения требуют безотлагательного оснащения специальной техникой и оборудованием.

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