Погоня за мопедом по встречной полосе: в Киеве патрульные остановили водителя

Патрульные привлекли к ответственности водителя скутера, который двигался по встречной полосе.

По данным патрульной полиции города, во время патрулирования в Печерском районе обнаружили мопедиста, который решил объехать пробку, двигаясь по встречной полосе. Инспекторы тут же остановили и провели с ним профилактическую беседу, подчеркнув опасность такого нарушения.

После этого водителю было составлено постановление по части 2 статьи 122 Кодекса Украины о правонарушениях на дороге. Согласно пункту 11.14 Правил дорожного движения, движение по проезжей части на мопедах разрешается только в одном ряду по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев объезда.

В полиции отмечают, что такое действие мопедиста является нарушением правил дорожного движения и создает угрозу безопасности участников дорожного движения.

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