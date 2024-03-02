США продлили гуманитарные разрешения для украинцев

Украинцам продлили возможность въезда в США еще на 2 года.

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Соединенные Штаты Америки продлили действие гуманитарных разрешений на въезд для украинцев. Сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Согласно объявлению, срок пребывания украинских искателей убежища на территории США продлен до 2 лет. Это касается лиц, находящихся в Соединенных Штатах на основании гуманитарных разрешений на въезд.

Право на возобновление своего разрешения получили украинцы, прибывшие в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), а также те, кто получил гуманитарное разрешение на въезд в пунктах пропуска через государственную границу США с 11 февраля по 25 апреля 2022 года.

Гуманитарное разрешение на въезд является одним из самых распространенных видов особого статуса для въезда в США. Этот вид специального разрешения предоставляется из соображений гуманитарных причин для лиц, которые не имеют обычного права на въезд в страну по законодательству.

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