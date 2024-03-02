В Черновицкой области изготовляли фальшивые удостоверения государственных учреждений

За 150-200 евро производили поддельные документы.

Фото: Черновицкая областная прокуратура

На Буковине разоблачена схема изготовления и сбыта поддельных удостоверений с голографическими защитными элементами центров предоставления административных услуг и официальных документов государственных учреждений. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что жители Черновицкой области наладили механизм незаконного обогащения на продаже фиктивных документов. Они специализировались на продаже поддельных водительских удостоверений с имитацией голографических элементов и пенсионных удостоверений.

Цена "документа" была от 150 до 200 евро.

Среди организаторов – бывший правоохранитель. На данный момент ему объявлено подозрение.

Проведенными экспертизами установлено, что изъятые документы по способу печати и специальные голографические элементы защиты не соответствуют аналогичным бланкам документов, находящихся в официальном обращении на территории Украины, и являются поддельными.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступления.

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