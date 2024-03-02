Королю Норвегії імплантували кардіостимулятор після того, як він захворів під час відпустки

Король Норвегії Гаральд переніс процедуру імплантації кардіостимулятора в Малайзії.

Джерело фото: ukrinform

Королю Норвегії Гаральду в суботу було успішно імплантовано тимчасовий кардіостимулятор в лікарні в Малайзії після того, як він захворів під час відпустки, повідомила королівська родина Норвегії, пише Reuters.

У заяві палацу зазначається, що рішення про імплантацію кардіостимулятора було прийнято раніше сьогодні через низьку частоту серцевих скорочень короля. Все пройшло успішно, і зараз Гаральд почувається добре в цих обставинах, хоча все ще потребує відпочинку.

Процедура імплантації кардіостимулятора має зробити подорож короля додому безпечнішою і, ймовірно, він зможе повернутися через кілька днів.

Монарх, який народився у 1937 році, перебував у приватній відпустці в Південно-Східній Азії, коли на початку цього тижня захворів на інфекцію. Король Харальд займає трон з 1991 року і є найстарішим живим монархом у Європі. За останні роки він неодноразово потрапляв до лікарні з інфекціями і переніс операцію на серці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.