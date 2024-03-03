У Києві біля станції метро «Гідропарк» прибрали сміттєзвалище. Про це повідомляє Департамент територіального контролю Києва.
Надалі ця територія буде перебувати під контролем з метою уникнення повторного накопичення сміття та забезпечення її чистоти та порядку.
Як зазначається, прибирання провели Департамент територіального контролю спільно з КП «Плесо», КП УЗН Дніпровського району та КП ШЕУ Дніпровського району.
Загальними зусиллями вдалося вивезти приблизно 100 кубічних метрів сміття.
Джерело фото: Facebook / Департамент територіального контролю міста Києва
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