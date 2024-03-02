Чоловік з ножем у центрі Афін напав на жінку, бо думав, що вона шпигунка

Громадянина Іраку звинуватили у замаху на вбивство посеред Афін.

Джерело фото: ekathimerini

Громадянин Іраку, який напав ножем на 22-річну жінку у п'ятницю в центрі Афін, отримав час до вівторка на підготовку свого захисту, повідомляє Ekathimerini.

За інформацією, жінка, яка була перевезена до реанімації лікарні "Євангелісмос" після операції, отримала ножове поранення у спину під час нападу на вулиці Ерму, популярному торговому районі Афін.

Рятувальники відзначили, що життя молодої жінки врятував рюкзак, який вона мала при собі і який зупинив смертельний удар.

Попередні дані вказують на те, що нападник може пройти психіатричну експертизу, оскільки він висловив переконання, що жінка, яку він атакував, є шпигунком і стежить за ним.

У суботу 42-річний чоловік з'явився перед прокурором і був звинувачений у замаху на вбивство, а також у незаконному зберіганні та використанні зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.