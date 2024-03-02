У Дії появится Надія — помощница на основе искусственного интеллекта

По словам Михаила Федорова, это будет чатбот нового поколения, который в чате будет общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему.

В команде Дії обсуждают идею запуска помощницы на основе искусственного интеллекта, которая поможет контактному центру отвечать на обращение. Помощницу будут звать Надія. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифры объясняют, что хотят использовать для этого технологическое решение от одной из топовых международных компаний. По словам Федорова, это будет чатбот нового поколения, который в чате будет общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему. Основными преимуществами ИИ-помощника должны стать скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки Дії.

«Сейчас качество ответов AI-помощника меня устраивает на 80%, будет лучше. Плюс не совсем устраивает скорость ответов. Работаем и над этим. Это будет революционная технология не только для Украины, но и правительств всего мира», - отметил Федоров.

Также глава Минцифры добавил, что во время бета-тестирования тестировщики смогут поучить помощника более качественно отвечать на запросы.

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