Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро

Для отримання коштів від Європейського Союзу протягом 2024-2027 років Україна повинна буде виконати План реформ.

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Коли розбіжності у викладі фактичних обставин злочину у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є підставою для скасування вироку

Об’єднана палата ККС ВС пояснила, коли розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

  1. В Україні

Міненергетики розглядає можливе розблокування експорту газу

07:19, 3 березня 2024
У Міненергетики розраховують на ухвалення Радою законопроєкту, що вирішує питання розблокування експорту біометану.
Міненергетики розглядає можливе розблокування експорту газу
Джерело фото: rbc.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Можливе розблокування експорту газу розглядається Міністерством енергетики України, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук під час форуму "Підсумки опалювального сезону 2023/2024: економіка під обстрілом", який відбувся в Києві. За її словами, рішення про зняття заборони на експорт природного газу буде залежати від його впливу на національну безпеку. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

«Ми зі свого боку активно працюємо, щоб біометан вийшов із-під заборони. А щодо природного газу, то будемо і з партнерами обговорювати, і всередині оцінювати ситуацію, дивитися, які є ризики», - зазначила Гринчук. Вона підкреслила, що безпека є пріоритетом, а рішення повинно бути обгрунтованим як з економічного, так і з безпекового погляду.

Згідно з повідомленням, законопроєкт №9456 про митне оформлення біометану, що відкриває шлях до його експорту, пройшов перше читання. Виробники біометану закликають Верховну Раду ухвалити закон в цілому, щоб стимулювати експорт, привертати валютні кошти та інвестиції.

За словами голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи, уже існують заводи, готові експортувати біометан, але їхня діяльність обмежена недоліками у регулюванні експорту. Цей ресурс має значний потенціал для експорту, особливо у Європі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду