Міненергетики розглядає можливе розблокування експорту газу

У Міненергетики розраховують на ухвалення Радою законопроєкту, що вирішує питання розблокування експорту біометану.

Джерело фото: rbc.ua

Можливе розблокування експорту газу розглядається Міністерством енергетики України, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук під час форуму "Підсумки опалювального сезону 2023/2024: економіка під обстрілом", який відбувся в Києві. За її словами, рішення про зняття заборони на експорт природного газу буде залежати від його впливу на національну безпеку. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

«Ми зі свого боку активно працюємо, щоб біометан вийшов із-під заборони. А щодо природного газу, то будемо і з партнерами обговорювати, і всередині оцінювати ситуацію, дивитися, які є ризики», - зазначила Гринчук. Вона підкреслила, що безпека є пріоритетом, а рішення повинно бути обгрунтованим як з економічного, так і з безпекового погляду.

Згідно з повідомленням, законопроєкт №9456 про митне оформлення біометану, що відкриває шлях до його експорту, пройшов перше читання. Виробники біометану закликають Верховну Раду ухвалити закон в цілому, щоб стимулювати експорт, привертати валютні кошти та інвестиції.

За словами голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи, уже існують заводи, готові експортувати біометан, але їхня діяльність обмежена недоліками у регулюванні експорту. Цей ресурс має значний потенціал для експорту, особливо у Європі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.