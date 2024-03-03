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  1. Суспільство

На території Солом’янського ландшафтного парку в Києві запровадили карантинний режим

07:56, 3 березня 2024
Розпорядження про карантин на площі 27,12 га видала Київська міська військова адміністрація.
На території Солом’янського ландшафтного парку в Києві запровадили карантинний режим
Джерело фото: dpss.gov.ua
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На території Солом’янського ландшафтного парку запровадили карантинний режим через виявлення ясеневої златки. Розпорядження про карантин на площі 27,12 га видала Київська міська військова адміністрація, повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Ясенева смарагдова златка (Agrilus planipennis Fairmaire) – вкрай небезпечний шкідник листяних порід дерев, особливо ясеня. При високому рівні розмноження шкідник заселяє інші породи дерев: горіх, тополю, осику, клен, березу, вільху, дуб, граб, липу, ліщину. На відміну від більшості інших стовбурових шкідників, ясенева смарагдова златка здатна нападати на абсолютно здорові дерева. Пошкоджені шкідником дерева зазвичай усихають протягом двох-трьох років.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, обмежити розповсюдження шкідника допоможуть заходи своєчасної санітарної вирубки заселених дерев у осінньо-зимовий період із наступним їх спалюванням. Також потрібно подбати про приваблення в насадження і охорону комахоїдних птахів, особливо дятлів, які знищують личинки і лялечки златки. Також серед рекомендацій – обмежити посадку ясенів та створення оптимально зімкнутих посадок із інших порід дерев для збереження паркових зон та лісосмуг.

Джерело фото: dpss.gov.ua

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