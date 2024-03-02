В Европарламенте на следующей неделе рассмотрят соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

В Правительстве идет активная работа над тем, чтобы продлить зону свободной торговли с ЕС, которая подходит к концу 5 июня этого года.

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Профильный комитет Европарламента рассмотрит соглашение о зоне свободной торговли с Украиной на следующей неделе. Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет «Укринформ».

По его словам, в Правительстве идет активная работа над тем, чтобы продлить зону свободной торговли с Европейским Союзом, которая подходит к концу 5 июня этого года.

«Для Украины это стратегически важно, поскольку это даст уверенность и горизонт планирования для отечественных производителей», - пояснил заместитель Министра.

В то же время, комментируя ситуацию с блокадой границ, Тарас Высоцкий подчеркнул, что не только украинские, но и польские производители теряют немалую долю доходов от уменьшения торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания с Украиной.

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