В Киеве маленькие дети бегали раздетые на улице – на женщину составили уже второй протокол

Дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы.

Источник фото: Национальная полиция

В Киеве дети в нижнем белье бегали между домами, где их увидели прохожие и сообщили о происшествии правоохранителей. Как пишут в полиции, сообщение о детях поступило в Святошинское управление.

Патрульные отвезли малышей к ювенальным инспекторам, где их напоили горячим чаем и одели в теплые вещи. Затем 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестру ювенальные полицейские поместили в больницу для обследования, а о происшествии сообщили районную службу по делам детей.

Правоохранители установили мать малолетних – ею оказалась киевлянка 1994 года рождения, которая сообщила, что пошла по делам, а детей оставила на сожителя.

Полицейские составили на женщину протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – невыполнение родительских обязанностей.

В полиции пишут, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности по указанной статье.

Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции, идет проверка. За совершение правонарушения женщине грозит штраф, дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы.

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