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  1. Суспільство

Коли українцям переводити годинник на літній час

09:28, 3 березня 2024
У березні Україна переходить на літній час.
Коли українцям переводити годинник на літній час
Зображення: freepik.com
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Щороку в деяких країнах світу двічі переводять стрілки годинника — спочатку на літній час, а потім на зимовий.

У 2024 року перехід на літній час відбудеться в ніч проти 31 березня о 03:00 годині. Стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед (тобто з 03:00 на 04:00).

Постанову «Про порядок обчислення часу на території України», згідно з якою двічі на рік українці повинні переводити стрілки годинника, Кабінет Міністрів України ухвалив 13 травня 1996 року.

Стрілки годинників на наших гаджетах зазвичай автоматично «переходять». Але якщо ви користуєтесь механічними годинниками, потрібно переводити час самостійно.

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