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Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах

08:14, 3 березня 2024
У всіх трьох штатах Дональд Трамп переміг Ніккі Гейлі, свою основну суперницю серед республіканців.
Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах
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Експрезидент США Дональд Трамп зумів перемогти на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо, передає Reuters

У всіх трьох штатах Трамп випередив свою основну суперницю серед республіканців Ніккі Хейлі.

За даними Республіканської партії штату Мічиган, Трамп переміг Хейлі у всіх 13 округах, які брали участь у кокусах.

Видання зазначає, що Хейлі швидко закінчується час, щоб змінити хід гонки за висування від республіканців. На черзі – «супервівторок» 5 березня, найбільший день праймеріз, коли відбудеться голосування у 15 штатах та одній території.

У публікації додають: з перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп є беззаперечним лідером гонки, а Хейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу президенту.

Для цього виборчого циклу республіканці Мічигана розробили змішану систему висування кандидатів, розділену між праймеріз та кокусом.

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