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  1. У світі

Дональд Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні

08:17, 25 лютого 2024
Дональд Трамп випередив Ніккі Хейлі на Республіканських праймеріз у Південній Кароліні.
Дональд Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні
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Колишній президент США Дональд Трамп став переможцем первинних виборів (праймеріз) у Південній Кароліні – рідному штаті Ніккі Хейлі, його основної суперниці у боротьбі за можливість представляти Республіканську партію на виборах глави держави у листопаді 2024 року. Про це повідомило агентство Associated Press.

Колишній глава Білого дому отримував у Південній Кароліні 60,8 відсотка, а екс-постпред США при ООН та колишній губернатор штату Ніккі Хейлі - 38,6 відсотка голосів.

За даними інституту Edison Research, Трамп набирає 60,2 відсотка, а Хейлі – 39,2 відсотка.

При цьому агентство АР та деякі інші ЗМІ оголосили про перемогу Трампа на праймеріз безпосередньо після закриття виборчих дільниць.

Сама Ніккі Хейлі привітала колишнього президента та наголосила, що не збирається виходити з передвиборчих змагань.

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