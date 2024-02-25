Дональд Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине

Дональд Трамп опередил Никки Хейли на Республиканских праймериз в Южной Каролине.

Бывший президент США Дональд Трамп стал победителем первичных выборов (праймериз) в Южной Каролине - родном штате Никки Хейли, его основной соперницы в борьбе за возможность представлять Республиканскую партию на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Об этом сообщило агенство Associated Press.

Бывший глава Белого дома получал в Южной Каролине 60,8 процента, а экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Никки Хейли - 38,6 процента голосов.

По данным института Edison Research, Трамп набирает 60,2 процента, а Хейли - 39,2 процента.

При этом агентство АР и некоторые другие СМИ объявили о победе Трампа на праймериз непосредственно после закрытия избирательных участков.

Сама Никки Хейли поздравила бывшего президента и подчеркнула, что не собирается выходить из предвыборных соревнований.

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