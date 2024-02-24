Дроны украинского производства будут оснащены искусственным интеллектом, — Андрей Ермак

Украина подписала меморандум с немецкой компанией, разрабатывающей программное обеспечение и интегрирующей искусственный интеллект в оборонные технологии.

Беспилотники украинского производства будут снабжены искусственным интеллектом. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Ермак добавил, что «меморандум имеет конкретную цель – усиление украинских оборонных технологий, внедрение ИИ в БПЛА нашего производства».

«Отмечу, что Helsing – это немецкая компания, разрабатывающая программное обеспечение и интегрирующая искусственный интеллект в оборонные технологии. Она является партнером из Rheinmetall с 2022 года, а также сотрудничает с Федеральным министерством обороны Германии. В Украине компания работает с 2022 года», – отметил глава ОП.

Он отметил, что подписание этого меморандума является результатом конференций по совместному производству вооружений, которые проходили в Украине, а также в Вашингтоне в прошлом году.

«Мы должны быть на шаг впереди в технологической войне. И понимаем четко стоящие перед нами задачи. ИИ в современной войне – это необходимость», - подытожил Ермак.

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