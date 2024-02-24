Дрони українського виробництва будуть оснащені штучним інтелектом, — Андрій Єрмак

Україна підписала меморандум з німецькою компанією, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.

Безпілотники українського виробництва будуть оснащені штучним інтелектом. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали меморандум про взаєморозуміння зі співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Єрмак додав, що «меморандум має конкретну мету - посилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ у БПЛА нашого виробництва».

«Зазначу, що Helsing - це німецька компанія, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології. Вона є партнером з Rheinmetall з 2022 року, а ще співпрацює з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року», - зазначив очільник ОП.

Він зауважив, що підписання цього меморандуму є результатом конференцій зі спільного виробництва озброєнь, які відбувалися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року.

«Ми маємо бути на крок попереду в технологічній війні. І розуміємо чітко завдання, які стоять перед нами. ШІ в сучасній війні - це необхідність», - підсумував Єрмак.

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