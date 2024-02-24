Лідери G7 зобов’язались надати Україні необхідну фінансову допомогу протягом 2024 року

Також лідери заявили, що візьмуть участь у повоєнній відбудові нашої країни.

Лідери країн G7 пообіцяли допомогти задовольнити «нагальні фінансові потреби» України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7.

Також лідери заявили, що візьмуть участь у повоєнній відбудові нашої країни.

Вони наголосили, що рф «не повинна досягти успіху в руйнуванні української економіки, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою».

«Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби, а також допоможемо іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни», – наголошують вони.

Лідери також привітали ухвалення ЄС 4-річної програми макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро, а також швидке надання Японією своєї бюджетної підтримки в першому кварталі 2024 року та фінансування, про яке оголосила Канада.

«Ми закликаємо схвалити додаткову підтримку для покриття бюджетного дефіциту, що залишився в Україні на 2024 рік», – зазначили вони.

Крім того, G7 повторно зобов’язалась сприяти відбудові України, для чого буде далі співпрацювати з ключовими донорами й проведе нові конференції з відбудови в Берліні у 2024 році та в Римі – у 2025-му.

Також в G7 закликали рф негайно припинити загарбницьку війну та повністю й безумовно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України. Також в G7 обіцяють не визнавати російські псевдовибори.

«Ми ніколи не визнаємо ні минулих, ні майбутніх «виборів», проведених росією на території України, ні їх результатів. Заявлений намір росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є кричущим порушенням суверенітету України», - йдеться в заяві.

Країни G7 також обіцяють вводити нові санкції, щоб послаблювати воєнну машину рф, а також перешкоджати обходу цих санкцій, зокрема, за допомогою третіх країн.

«Ми продовжуватимемо вживати заходів проти суб’єктів із третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії, у тому числі вводячи додаткові заходи щодо організацій у третіх країнах, де це доцільно. Ми закликаємо фінансові установи утримуватися від підтримки російської військової машини, і ми вживатимемо відповідних заходів відповідно до наших правових систем, щоб стримати таку поведінку», - наголошується в заяві.

Також в G7 пообіцяли продовжувати роботу над пошуком шляхів використання заморожених активів рф на підтримку України. Водночас в G7 запевнили, що ці активи будуть заморожені, доки рф не заплатить за всю шкоду, завдану Україні.

«Ми просимо наших міністрів продовжити роботу та напередодні Апулійського саміту повідомити про всі можливі способи використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права», - зазначили країни G7 у своїй заяві.

В свою чергу Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів G7, подякував за підтримку впродовж цих двох років і за те, що наша країна досі має нормальне майбутнє. Та закликав країни бути рішучими та сміливими.

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