Лидеры G7 обязались предоставить Украине необходимую финансовую помощь в течение 2024 года

Также лидеры заявили, что примут участие в послевоенном восстановлении нашей страны.

Лидеры стран G7 пообещали помочь удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает «Европейская правда».

Также лидеры заявили, что примут участие в послевоенном восстановлении нашей страны.

Они подчеркнули, что рф «не должна добиться успеха в разрушении украинской экономики, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя».

«Мы поможем Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности, а также поможем другим уязвимым странам, серьезно пострадавшим от последствий российской войны», – отмечают они.

Лидеры также приветствовали принятие ЕС 4-летней программы макрофинансовой поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро, а также скорейшее предоставление Японией своей бюджетной поддержки в первом квартале 2024 года и финансирование, о котором объявила Канада.

«Мы призываем одобрить дополнительную поддержку для покрытия бюджетного дефицита, оставшегося в Украине на 2024 год», - отметили они.

Кроме того, G7 повторно обязалась содействовать восстановлению Украины, для чего будет дальше сотрудничать с ключевыми донорами и проведет новые конференции по восстановлению в Берлине в 2024 году и в Риме – в 2025-м.

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