Падение Ил-76: рф никогда не сообщала Красный крест о перевозках пленных самолетами, — Дмитрий Лубинец

Омбудсмен получил официальное письмо от МККК о том, что россия не сообщала их о транспортировке украинских военнопленных самолетами.

Фото: rbc.ua

Международный комитет Красного Креста ни разу не получал от рф сообщений о транспортировке украинских военнопленных самолетами. В том числе и упавшим под Белгородом самолетом Ил-76. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Так, после падения самолета Ил-76, российская сторона утверждала, что на его борту якобы находились военнопленные. Однако, по словам Лубинца, у МККК нет подтверждения этой информации.

«Я получил официальное письмо от МККК, что рф не сообщала их о транспортировке украинских военнопленных самолетами. Было отмечено, что они никогда не сообщали об этом МККК», - уточнил Лубинец.

Он отметил, что Украина требует прозрачного расследования крушения с привлечением международных экспертов.

«Я не могу утверждать, но у нас нет доказательств того, что действительно то, что заявила рф, соответствует действительности», - добавил омбудсмен.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

Кроме того, в ГУР рассказали, передали ли Украине пленных, чей обмен сорвался из-за падения Ил-76.

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