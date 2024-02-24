По данным, по крайней мере, трое граждан Индии, которых рф наняла в качестве помощников в сфере безопасности, были вынуждены воевать вместе с русскими солдатами против Украины.

Индия просит рф «досрочно освободить» индийцев, работавших вспомогательным персоналом в армии оккупантов. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал, передает The Hindu.

Как отмечается, это заявление стало реакцией на сообщение о том, что по крайней мере трое граждан Индии, которых рф наняла в качестве помощников в сфере безопасности, были вынуждены воевать вместе с российскими солдатами против Украины.

Всего известно о около 100 индейцах, нанятых российской армией за последний год.

«Нам известно, что несколько граждан Индии записались на службу поддержки в российскую армию. Посольство Индии регулярно рассматривало этот вопрос с соответствующими российскими органами для их скорейшего увольнения. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта», – заявил Джайсвал.

Издание отмечает, что несколько индийцев добровольно присоединились к Интернациональному легиону ВСУ, но об участии индийцев в боевых действиях на российской стороне до сих пор не было известно.

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