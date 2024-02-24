Еврокомиссия предоставит в марте рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС

К середине марта ЕС проведет скрининг украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, предшествующего официальному началу переговоров о вступлении.

Европейская комиссия в марте представит переговорную рамку по переговорам с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, членство в ЕС было бы лучшим шагом по укреплению безопасности Украины.

Так, к середине марта ЕС проведет скрининг украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, предшествующего официальному началу переговоров о вступлении.

«Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы и большой график. Я поощряю вас выполнить рекомендации Еврокомиссии. А с нашей стороны Еврокомиссия в середине марта предоставит общую рамку для переговоров», – подчеркнула она.

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